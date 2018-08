Schaerbeek: les panneaux de signalisation se superposent dans une zone de chantier

Dans les alentours de la rue Gallait et de la place Pavillon, la situation est plus que chaotique: il est impossible de respecter le code de la route, car les panneaux de circulation se contredisent.

D’un côté de la rue, on autorise le passage des taxis, tandis que de l’autre, ce n’est pas le cas. “La signalisation est mal faite. Il y a deux panneaux sens interdit, juste en dessous il y a deux panneaux qui indiquent excepté trams bus taxis. Et les panneaux plus loin disent le contraire”, dénonce Youssef Damzi, taximan verbalisé pour non respect d’un sens interdit rue Gallait.

“En général, les carrefours importants vont être une source de problèmes, vu que le gestionnaire de voirie est obligé de multiplier le nombre de panneaux. Et si vous ajoutez à ça les phénomènes de travaux qui ont leur signalisation spécifique, on peut concevoir que l’automobiliste ne sait absolument plus où regarder”, indique Julien Leblud, chercheur à l’institut Vias (anciennement IBSR).