Schaerbeek : l’avenue Louis Bertrand enfin classée

Le gouvernement bruxellois a décidé de classer l’avenue Louis Bertrand, à Schaerbeek. La large artère, conçue en 1904, s’étend de la chaussée de Haecht au Parc Josaphat. Elle est désormais protégée, trois ans après la demande de classement introduite par la commune. Rétroactes.

En 2017, en vue de la réfection de l’avenue, la commune de Schaerbeek introduit une demande de permis d’urbanisme. La Commission royale des monuments et sites (CRMS) rend un avis défavorable, jugeant le projet en rupture avec la valeur patrimoniale de l’ensemble, et donc “inacceptable et irrecevable.” L’enquête publique est alors suspendue et le conseil communal de Schaerbeek décide, en mai 2017, d’introduire une demande de classement.

Trois en plus tard, la demande aboutit. « Il était en effet primordial qu’une des plus belles avenues de notre Commune et de notre Région soit protégée vu son caractère qualitatif indéniable, ainsi que sa valeur patrimoniale, historique, esthétique et culturelle indiscutable », commentent Cécile Jodogne, la bourgmestre f.f. et Frédéric Nimal, échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine, dans un communiqué.

Le classement concerne le “site”, à savoir les pelouses centrales, les alignements d’arbres et les perspectives et symétries de l’avenue. “L’avenue Louis Bertrand a toujours été conçue comme une prolongation verte du Parc Josaphat. C’est aussi cela que nous la protégeons aujourd’hui. Cette avenue par sa largeur, ses magnifiques bâtiments, sa perspective est unique à Bruxelles. “, commente Pascal Smet (one-brussels), secrétaire d’Etat bruxellois chargé du Patrimoine. Mais ce classement n’empêchera pas d’adapter l’artère à la mobilité du 21 siècle. Ainsi, indique encore Pascal Smet, la création d’une piste cyclable séparée, l’élargissement des trottoirs ou la suppression du stationnement pourraient être envisagées, précise Pascal Smet.

Le dossier de restauration de l’artère va dès lors pouvoir avancer, nous indique Frédéric Nimal. Après l’introduction de la demande de classement, plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la Direction des monuments et sites ainsi qu’avec la CRMS. Le nouveau projet est prêt à être déposé, nous précise-t-il.

La rédaction – Photo: Google Street View

►Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts