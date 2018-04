Schaerbeek: l’auteur du fort Chabrol samedi soir a été incarcéré

L’homme qui s’était retranché samedi soir dans son habitation de Schaerbeek a été incarcéré dimanche, a indiqué le parquet de Bruxelles.

L’intéressé, un Guinéen de 20 ans, était sous surveillance électronique après une condamnation pour vol avec violences. Les raisons qui l’ont poussé à se retrancher chez lui samedi soir sont encore obscures, l’individu refusant de répondre aux questions de la police.

L’incident s’est déroulé dans un bâtiment situé au coin de la chaussée de Haecht et de la rue du Tilleul, à la limite entre Schaerbeek et Evere. Vers 19 heures, l’homme a commencé à jeter des bouteilles par la fenêtre de son habitation. Sur place, le suspect profère des menaces et se retranche chez lui.

Les forces de l’ordre ont alors dressé un périmètre de sécurité avant de l’interpeller sans incident peu avant minuit. Le suspect avait un bracelet électronique pour un vol avec violence commis en 2017. Après avoir été entendu par le parquet, il a été placé en détention ce dimanche.

Avec Belga – Photo: Belga/Kristof Van Accom