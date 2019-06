Pour la première fois à Bruxelles, la Première ministre de d’Ecosse Nicola Sturgeon fera découvrir sa culture durant quatre jours dans le centre communautaire de Kriekelaar à Schaerbeek. Au programme : 6 spectacles de danse, de théâtre et de musique issus du “Edinburgh Festival Fringe”, un festival artistique qui rassemble chaque année des centaines de spectacles à Edimbourg.

“Le ‘Made in Scotland Festival’ est un symbole de l’intention de l’Écosse de maintenir ses liens culturels avec nos amis de l’Union européenne et toute la communauté internationale”, explique Fiona Hyslop, secrétaire du Cabinet Culture, Tourisme et Affaires extérieures. “Donner un aperçu du festival Fringe à Bruxelles avec le Made in Scotland Festival montrera à un public très large que l’Écosse est accueillante et ouverte à la collaboration commerciale et culturelle avec d’autres pays”.

Les spectacles seront présentés en soirée dans 6 lieux culturels bruxellois, à savoir les Halles Saint-Géry, le centre communautaire De Kriekelaar, le Beursschouwburg, le théâtre de la Vie, Recyclart et le centre d’art Zinnema. Les Halles Saint-Géry constitueront l’épicentre du festival, avec l’implantation d’un hub où seront organisés en journée des discours, des ateliers et des événements. La soirée de clôture se tiendra elle au Recyclart vendredi soir.

Belga