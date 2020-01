Schaerbeek : Emin Özkara a dansé pour son départ du PS lors du conseil communal

Lors du conseil communal de ce mercredi 22 janvier à Schaerbeek, l’élu Emin Özkara a annoncé sa démission du PS local. Il siégera aussi en tant qu’indépendant dans cette instance.

Pour rappel, Emin Özkara avait déjà annoncé qu’il quittait le parti socialiste quelques heures après l’exclusion du parti socialiste du bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir. Cette décision n’est cependant pas liée. A la fin du mois d’avril 2019, la police était descendue dans les locaux du groupe PS du parlement bruxellois à la suite d’un dépôt de plainte d’Emin Özkara pour “cambriolage de son bureau”. Le groupe PS y avait vu des accusations alimentées par la structure Transparencia, très remontée contre une des multiples dispositions du projet d’ordonnance du gouvernement bruxellois sur la transparence de l’administration alors en bout de parcours parlementaire.

Depuis, la commission de vigilance avait été saisie mais n’avait toujours pas statué. Il faut dire qu’Emin Özkara est un faiseur de voix 4.385 voix et que le groupe PS au parlement bruxellois ne comptait que deux élus de plus qu’Ecolo. Mais maintenant que le rapport de force est mieux posé, la commission de vigilance avait ressorti le dossier. Emin Özkara a donc profité de l’éviction d’Emir Kir pour sortir un peu dignement.

Par contre, sa sortie n’a pas été forcément très digne lors du conseil communal de Schaerbeek ce mercredi. En début de conseil, l’élu aux 1.674 voix de préférence (le 2e score de la liste) a demandé la parole pour officialiser sa rupture avec le PS. “L’heure n’est pas à la victimisation mais à l’action et à la prise de responsabilité! Je vous informe que depuis le 18 janvier 2020 16h, je siège comme indépendant à la Région, mais aussi, ici même, à la commune, en restant au service de tous les citoyens. Je veux œuvrer au vivre ensemble et au construire ensemble au-delà des frontières des partis.”

Ensuite, Emin Özkara a quitté la salle pour retrouver un groupe de musiciens de dakka marrakachia venu tout spécialement pour “fêter” son départ. Il a effectué quelques pas de danse avant de quitter les lieux.

Du côté du PS schaerbeekois, on prend acte du départ d’Emin Özkara rappelant qu’il est toujours difficile de voir un faiseur de voix partir mais en rappelant que le chemin est encore long avant les prochaines élections. De plus, Emin Özkara n’était pas le conseiller le plus présent. Depuis décembre 2018, l’élu n’est venu que trois fois et n’est jamais resté jusqu’au bout de la séance.

Vanessa Lhuillier – Photo: Belga/Thierry Rogge