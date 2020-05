Saule a donné un concert pour les pensionnaires du Val des roses

Un concert pas comme les autres : le chanteur belge Saule s’est produit cet après-midi dans le jardin de la maison de repos le Val des Roses à Forest.

Pour le plus grand plaisir des résidents, Saule a chanté plusieurs de ses tubes à l’extérieur, pour donner un peu de baume aux cœurs de résidents, isolés depuis plus d’un mois et demi suite à la crise sanitaire du Covid-19.

■ Reportage de Thomas Destreille, Thierry Dubocquet et Stéphanie Mira