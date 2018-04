Des saucisses rappelées pour cause de salmonelle

Le producteur de viandes Norenca procède au rappel de différents lots de saucisses dans lesquelles de la salmonelle a été retrouvée, a indiqué vendredi l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA). Les produits concernés ont été vendus dans une trentaine de magasins à travers le pays, essentiellement chez Spar et Makro/Metro. Norenca demande aux clients de ne pas consommer les saucisses et de les ramener au point de vente. Il s’agit des produits “Saucisse de campagne 1 pc”, “Saucisse de campagne 3x130g”, “Saucisse de campagne 18x130g”, “Saucisse liégeoise 5 pc” et “Saucisse liégeoise 18 pc”. Les produits ont été vendus à partir du 13 avril avec comme date de péremption le 19. Quelque 100 kilos de viande ont été contaminés.

Les possibles symptômes d’une intoxication à la salmonelle sont la fièvre, les crampes au ventre, la diarrhée. Ils surviennent de 12 à 48 heures après ingestion. Les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées courent un plus grand risque de contamination. Toute personne présentant ces symptômes est invitée à contacter son médecin généraliste. Plus d’informations auprès de Norenca (info@norenca.be ou 014/58.45.11).

Belga