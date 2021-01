Sapins de Noël : voici où et quand les déposer en Région bruxelloise

La nouvelle année est célébrée, il est désormais temps d’enlever les illuminations et autres ornements du sapin.

Les sapins de Noël ont quelque peu illuminé les foyers en cette période particulière. Ils vont désormais quitter leur robe hivernale pour rejoindre les trottoirs. Attention toutefois : Bruxelles-Propreté met en place des collectes spécifiques, et demande donc de ne pas laisser son arbre à n’importe quelle heure sur le trottoir.

Devant votre habitation

Durant le mois de janvier, les sapins de Noël peuvent être déposés devant votre habitation, le jour de la collecte des déchets de jardin. Pour savoir quand les agents de Bruxelles-Propreté viennent collecter ces déchets de jardin (à déposer dans les sacs verts) et les sapins de Noël, il vous suffit de consulter le moteur de recherche de Bruxelles-Propreté et d’y indiquer votre adresse.

Évidemment, les sapins doivent être abandonnés sans décorations ou pot. Le croisillon de maintien en bois ne doit par contre pas être retiré. Seuls les sapins dits “naturels” seront enlevés par les services compétents : les sapins artificiels doivent être déposés dans un centre de recyclage en tant qu’encombrant ménager.

Dans un recypark

Vous pouvez également déposer votre sapin de Noël dans l’un des Recyparks de la Région bruxelloise, soit les centres du boulevard de l’Humanité à Forest, du boulevard de la Deuxième Armée Britannique à Forest, du pont Van Praet, d’Auderghem (seulement pour les habitants d’Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Etterbeek) et de Woluwe-Saint-Pierre (seulement pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert).

Attention toutefois : en raison de l’épidémie de Covid-19, il est demandé de porter un masque, de présenter sa carte d’identité dès son arrivée, d’ouvrir soi-même le coffre de la voiture et de maintenir les distances de sécurité. Il est également conseillé d’aller dans les recyparks lors des périodes de moindre fréquentation, à savoir les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ainsi que les dimanche et lundi après 18h00. Cliquez ici pour découvrir les heures d’ouverture.

Les habitants des communes d’Evere, Ganshoren et Saint-Josse disposent également d’un accès à un parc à conteneurs communal, qui leur permet également de déposer leur sapin.

Gr.I. – Photo : illustration BX1