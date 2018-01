Depuis le 2 janvier, les médecins généralistes peuvent proposer à leurs patients l’attestation de soins électronique. L’objectif pour le médecin : une simplification administrative. Quant au patient, il ne doit plus se rendre à sa mutuelle, le document sera transmis automatiquement et les soins devraient être remboursés plus rapidement.

REPORTAGE de Catarine Letor et Manon Ughy