La saison du pollen a déjà commencé

15 à 20 % de la population belge y serait allergique.

A cause de la douceur des températures pendant ces vacances d’hiver, la saison des pollens a déjà commencé, écrit Le Soir ce jeudi. Les chatons de noisetiers et d’aulnes sont en effet arrivés à maturité et leurs cellules reproductrices se sont dispersées dans l’atmosphère.

D’habitude, les premiers pollens arrivent fin janvier, ou début février. Actuellement, on dénombre dans l’air 10 à 20 grains de pollen par m³ d’air. Le seuil critique n’est atteint que lorsqu’il y en a 80 par m³. C’est à ce moment-là que les symptômes se développent les premier symptômes pour les personnes allergiques. L’évolution de ces taux dépendra de la météo des semaines à venir.

