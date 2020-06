Saint-Josse : une prime pour stériliser son chien

Le collège s’est mis d’accord pour distribuer une prime pour la stérilisation des chiens.

D’un montant de 100 euros pour un mâle et de 150 euros pour une femelle, elle pourra être octroyée deux fois maximum par année et par foyer.

“Cette prime vient compléter notre politique en faveur du bien-être animal. L’objectif général de cette politique consiste à rendre la Commune plus agréable à tous : les animaux et leurs propriétaires dans le respect et la cohabitation harmonieuse avec l’ensemble des habitants. A cet effet, nous avons aménagé des canisites quotidiennement désinfectées et un espace pour chien en liberté sera prochainement créé. Nous avons également été actifs en termes de sensibilisation et de communication avec l’appui de nos services communaux “, a précisé le bourgmestre Emir Kir (Indépendant).

V.Lh. – Photo: Herwig Vergult