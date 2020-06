Saint-Josse : le personnel communal sera dépisté

Pour assurer une reprise en toute sécurité de ses services, la commune de Saint-Josse annonce le dépistage de tout le personnel communal.

Les teste de dépistage par PCR débuteront demain, sur base volontaire, en commençant par les métiers les plus exposés, soit le personnel ouvrier et administratif de première ligne de la commune, du CPAS et de leurs partenaires.

“Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans les recommandations de l’OMS qui, dès le début de la crise, a insisté sur l’importance cruciale de ces tests.”, indique le bourgmestre Emir Kir, dans un communiqué. Il en va de la santé du personnel mais aussi de son bien-être psychologique, précise-t-il.

Selon les estimations de la commune, 250 tests de dépistage seront réalisés d’ici la fin juin, pour le personnel considéré comme prioritaire. Les autres agents seront testés d’ici la rentrée de septembre.