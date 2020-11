Saint-Josse : le centre communal de dépistage rouvre ses portes le 7 décembre

Le centre communal de dépistage de Saint-Josse-ten-Noode rouvrira ses portes, ce 7 décembre, pour une durée de trois mois.

Le centre de dépistage, qui rouvre le 7 décembre, sera accessible tous les jours (sauf le week-end), entre 8h et 17h, sur rendez-vous et sur présentation d’un code CPC ou d’une prescription médicale, ainsi que d’une pièce d’identité. “Comme précédemment, il sera situé dans le Bâtiment Royal, Salle Tanger, avec une entrée par la rue Saint-François 65“, indique la commune. Des informations plus précises seront disponibles d’ici peu sur le site de la commune, ou par téléphone.

“Avec ce centre communal de dépistage, nous remettons un service de proximité dont l’efficacité a été démontrée pour lutter contre la pandémie. Je rappelle qu’une moyenne de 150 tests par jour était effectuée lors de la première ouverture. Cet outil permettra à la population de se faire tester rapidement, et au niveau de la gestion communale de crise de mettre en place la stratégie de testing pour les crèches, les écoles et plus généralement notre personnel“, ajoute Emir Kir, le bourgmestre.

La prise de rendez-vous sera possible par téléphone (02/220.25.74) ou par mail (coronavirus@sjtn.brussels), à partir du 1er décembre.

ArBr – Photo : Belga (illustration)