Saint-Josse : intervention policière après une bagarre, un homme armé

Vous êtes nombreux à nous avoir écrit sur notre plateforme “Alertez-nous” ce mardi soir : “Fort Chabrol en cours à Saint-Josse”, ou encore “pourquoi l’hélico tourne autour de nos têtes”. Il s’agit en réalité d’une bagarre avec violence qui a dégénéré et qui a engendré un déploiement policier important.



La police de la zone de Bruxelles-Nord était à la recherche d’un homme qui a été aperçu avec une arme à feu après une bagarre rue de Linné, selon le parquet de Bruxelles. “Les intentions de cet homme ne sont pas encore claires, mais aucun coup de feu n’a été tiré et aucune personne n’a été blessée. Il n’est pas non plus question de prise d’otages, ni de grenades” nous explique le parquet de Bruxelles. Suite à une bagarre, deux hommes seraient entrés dans une habitation dont la porte était ouverte, l’un des deux était armé, mais il n’aurait pas fait usage de son arme pour se défendre. Le parquet de Bruxelles attend des informations plus précises des patrouilles de police.

Des moyens importants ont été déployés pour retrouver le suspect La police fédérale est venue en aide à la zone de Police de Bruxelles Nord avec un hélicoptère. Des policiers des chemins de fer ont aussi été envoyés.

🛃👮🏻‍♀️👮🏾‍♂️🚨Présence Police 🚨👮🏾‍♂️👮🏻‍♀️ 🛃👉 À Saint Josse Rue l’Inné pres de la gare du nord, bagarre générale police sur place 👈 Publiée par Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles sur Mardi 6 août 2019

La rédaction, photo : Alerte Contrôle de Police