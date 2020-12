Saint-Gilles : un permis d’urbanisme a été délivré pour le réaménagement de la place Janson

La place Marie Janson à Saint-Gilles deviendra un parc multifonctionnel. Ce mercredi, la Région bruxelloise a confirmé la délivrance d’un permis d’urbanisme. Le réaménagement s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Parvis-Morichar.

Le projet table sur une place très verte. Le sol est déminéralisé en de nombreux endroits et des arbres seront rajoutés. Un parking à vélo sécurisé sera également implémenté. Il est également prévu de limiter drastiquement la circulation automobile dans la rue de Jourdan et de Moscou pour les intégrer au parc et d’en faire des axes piétons et cyclistes.

“Le Parvis agréablement réaménagé et ses terrasses n’ont plus besoin d’être présentées, et nous nous attaquons désormais à la place Marie Janson voisine pour en faire un beau parc multifonctionnel où jeunes et moins jeunes pourront bientôt se détendre et profiter “, déclare Willem Stevens (one.brussels), Échevin en charge des Contrats de quartier et de rénovation urbaine de Saint-Gilles.

Les travaux démarreront en 2021 et dureront environ six mois.

Ma. Ar. – Photo : STUDIO PAOLA VIGANÒ | VVV