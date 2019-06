Saint-Gilles: mise en liquidation de la Clinique Antoine Depage

La clinique privée Antoine Depage, située avenue Henri Jaspar à Saint-Gilles, vient d’être mise en liquidation, a annoncé le cabinet du liquidateur de cette ASBL, via communiqué, mardi. L’arrêt des activités de la clinique est prévu pour la fin de l’année 2019. Environ 15 à 20 personnes sont concernées directement par les pertes d’emploi. La Clinique Antoine Depage est un hôpital de jour qui propose des soins en oto-rhino-laryngologie (ORL) et en diététique, avec également un service de médecine esthétique et de chirurgie vasculaire, et dispose d’un laboratoire d’analyses médicales.

“La situation économique et financière de la Clinique Antoine Depage s’est considérablement dégradée au cours des dernières années“, a annoncé via communiqué le cabinet Buyle Legal. “Aujourd’hui, le déficit financier de la clinique apparaît comme critique et irréversible. L’absence de modèle d’exploitation économique pérenne a conduit le conseil d’administration de la Clinique Depage à se prononcer en faveur de la liquidation de la clinique“.

Selon Me Jean-Pierre Buyle, le liquidateur, la petite clinique privée a dû faire face à la crise et aux changements de politique en matière de soins de santé. “Il y a aujourd’hui de nouveaux modèles de gestion des cliniques. On remarque que beaucoup se regroupent“, a-t-il expliqué.

“Nous ciblons la fin de l’année pour l’arrêt des activités, afin de permettre aux membres du personnel de se retourner, aux patients de continuer à voir leur médecin, et aux médecins eux-mêmes de pouvoir réorienter leurs patients vers d’autres hôpitaux où ils consultent“, a déclaré le liquidateur.

“Le but est de parvenir à une liquidation en équilibre d’ici la fin 2019, afin que tout le monde soit payé de ses créances“, a-t-il ajouté.

Belga