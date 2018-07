Saint-Gilles : un homme de 28 ans touché par plusieurs balles en pleine rue

Des coups de feu ont retenti ce mardi matin vers 6h30 dans la rue de l’Argonne, à Saint-Gilles, peut-on lire sur le site de nos confrères de la Capitale.

La fusillade a éclaté mardi matin vers 06h30 dans la rue de l’Argonne à Saint-Gilles où, pour une raison inconnue, deux hommes ont ouvert le feu sur un troisième. Ce dernier a été atteint par quatre balles et est grièvement blessé. Ses agresseurs ont ensuite pris la fuite et n’ont pas encore pu être interpellés. La victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital.

La cause de la fusillade n’est pas encore connue. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et se rendra sur les lieux des faits dans le courant de la matinée avec un expert en balistique et le laboratoire scientifique de la police fédérale.

avec Belga, photo : Google Street View