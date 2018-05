Saint-Gilles : une fresque de mousse végétale prend place devant la Maison des cultures

Voici une autre manière de faire de l’art urbain : l’eco street art. Dans le cadre du parcours d’artistes de Saint-Gilles et Forest, une fresque végétale a été installée par une dizaine d’enfants et un spécialiste.

Ce vendredi soir c’est le début du parcours d’artistes à et Gilles et Forest. L’occasion de rapprocher les artistes du public. L’événement fête ses 30 ans cette année. Parmi les projets à découvrir celui de Luis Polet. Il a réalisé une fresque végétale en mousse en face de la maison des cultures de st gilles. Et pour y arriver il a pu compter sur l’aide d’une dizaine d’enfants. La fresque murale qui représente une usine dont les émanations deviennent un arbre. Objectif de cette activité : sensibiliser aux rudiments de l’écologie.

■ Reportage de Thomas Destreille et Nicolas Scheenaerts