Saint-Gilles : des saintgilliculteurs pour un air plus sain et une commune plus verte

Des “saintgilliculteurs” s’attellent à rendre la commune plus verte et à rendre l’air plus sain en installant des plantes grimpantes sur les trottoirs de la commune. Les plantes grimpantes sur les murs de la ville représentent de nombreux avantages. Elles assêchent les caves, rendent l’air plus pur, permettent d’absorber la chaleur et rendent la ville plus accueillante.

L’installation de ces plantes est gratuite pour les propriétaires de la commune.

► Reportage de Cyprien Houdmont et Manon Ughi