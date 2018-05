Après un an de démolition, la première pierre du projet phare de quartier durable “Bosnie” à Saint Gilles est posée. Un quartier qui s’installe sur l’ancien site de l’Ecam, l’École Centrale des Arts et Métiers.

Les travaux ont commencé en mai 2017 avec une phase de démolition et d’installation du chantier. Ce projet phare du contrat de quartier durable Bosnie permettra de disposer, sur une superficie de 5.200 m2, d’un parc en intérieur, d’un îlot de 2.000 m2 avec une plaine de jeux, d’une crèche publique de 149 places, d’une cuisine centrale pour l’ensemble des crèches de la commune, d’un terrain de sport couvert, de deux salles multisports, d’une maison de jeunes, d’une scholathèque (lieu ressource à destination des élèves du secondaire) et d’un lieu d’activités extra-scolaires en néerlandais pour les 3-12 ans. Le site de l’Ecam a été acquis en majeure partie par la commune fin 2013. Il se compose de plusieurs bâtiments, bordé par les rues du Tir, Monténégro, Théodore Verhaegen et la rue Fernand Bernier. “Le collège souhaite désenclaver et dédensifier le site”, explique Charles Picqué. “Nous avons également souhaité y implanter des équipements répondant à la demande locale.” Cathy Marcus, échevine chargée des Contrats de quartier, ajoute que “le parc doit répondre au manque d’espaces verts et récréatifs dans ce quartier, un des plus denses de la Région”. La crèche disposera d’une surface de plus ou moins 3.000 m2 sur trois niveaux. Elle est amenée à être une des plus grandes de la Région. Le collège a cependant veillé à créer de petites unités (11 sections), de manière à ce que les enfants puissent bénéficier d’un encadrement adéquat. “Les besoins en places d’accueil de la petite enfance sont très importants à Bruxelles”, relève Fadila Laanan. “La Cocof subsidie à hauteur de 4,2 millions d’euros la construction de cette nouvelle crèche.” Le projet dans son ensemble est estimé à plus de 16 millions, dont plus de 11 millions proviennent de la Région Bruxelles-Capitale. Il bénéficie également d’un apport de Beliris. (avec Belga)

■ Reportage de Martin Caulier, Thierry Dubocquet et Jean Michel Herbint