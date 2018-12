Les sacs verts ne seront pas collectés le 25 décembre et le 1er janvier

La collecte des déchets de jardin (sacs verts) ne sera pas assurée les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019, avertit Bruxelles-Propreté.

Les sacs blancs, bleus et orange seront quant-à-eux normalement collectés. Les habitants concernés sont invités à sortir leurs sacs aux heures habituelles : la veille après 18h ou le matin avant 5h30 pour les sacs blancs et bleus et le matin avant 12h pour les sacs orange.

Les Recypark seront fermés les mardi 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.