Le Sablon Music Festival met à l’honneur les artistes belges dans une ambiance Rock’n Roll

Durant trois jours, la place du Grand Sablon accueille différents groupes de musique aux univers différents. Entre Jazz, Rock, Pop ou encore de la musique du monde, il y en a pour tous les goûts. Entièrement gratuit, l’ambiance est au rendez-vous pour cette troisième édition du festival.

De midi jusqu’à 23h30, les groupes se succèdent. La musique belge est particulièrement mise à l’honneur avec de jeunes groupes. Ce samedi, c’est le genre pop/rock qui mettra l’ambiance avec notamment The Voice Lemmens, La Poudre, mais aussi Behind The Pines.

Behind The Pines est un groupe rock de quatre bruxellois qui s’est formé il y a un peu plus d’un an.