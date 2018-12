Le roi accepte la démission du gouvernement Michel

Le Roi a accepté la démission du gouvernement Michel ce vendredi. Il lui confie la gestion des affaires courantes.

Le Roi a accepté la démission du gouvernement et l’a chargé de l’expédition des affaires courantes, selon un communiqué du Palais. Deux scénarios s’offraient au chef de l’Etat après avoir accepter la démission du gouvernement: le charger d’expédier les affaires courantes jusqu’à la fin de la législature ou convoquer des élections anticipées, moyennant le contreseing ministériel et la dissolution du parlement. Le Roi constate une “volonté politique de garantir la bonne gestion du pays jusqu’aux prochaines élections”.

Le gouvernement démissionnaire et les principaux groupes politiques au parlement ont fait connaître ces derniers jours leur volonté de répondre à certains enjeux socio-économiques dont la revalorisation du pouvoir d’achat et la nécessité de mieux répondre aux défis climatiques mais aussi de faire face au Brexit et d’assurer correctement la représentation belge au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Le chef de l’Etat a reçu ces derniers jours les présidents des principaux partis politiques démocratiques ainsi que le président de la Chambre et le Premier ministre.

A l’issue de ces consultations, le Roi demande aux “responsables politiques” et aux “institutions”, “en qui il réitère sa confiance”, d’apporter une “réponse appropriée aux défis économiques, budgétaires et internationaux, et aux attentes de la population, notamment sur le plan social et environnemental”.

Le Roi a convenu avec le président de la Chambre des représentants et avec le Premier ministre qu’ils l’informeront respectivement, à intervalles réguliers, de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des affaires courantes.

Belga

