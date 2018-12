Le Roi a gracié à 13 reprises cette année, deux fois plus que l’an passé

Le roi Philippe a accordé la grâce à 13 reprises durant l’année écoulée, soit deux fois plus que l’année précédente, selon une information relayée par la VRT mardi.

Selon le ministre de la Justice Koen Geens, environ 500 demandes en ce sens lui sont parvenues. Le Roi gracie certaines personnes condamnées devant la justice sur avis du ministre de la Justice. Souvent, il s’agit d’infractions routières, selon Koen Geens. “Par exemple quelqu’un qui doit subir une dialyse du foie, se voit imposer un retrait de permis et n’arrive pas, à cause de cela, à se rendre à sa dialyse. Le Roi se limite en revanche aux infractions qui n’impliquent pas d’ivresse, de délit de fuite ni de victime. Et où, par diverses circonstances, la condamnation a des conséquences lourdes“, précise le ministre.

Belga