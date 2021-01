Rise for Climate se rassemble pour tirer le bilan de ses mobilisations

Le collectif citoyen Rise for Climate Belgium s’est rassemblé, avec d’autres organisations, Place du Luxembourg., ce dimanche après-midi

L’objectif de ce rassemblement était de “célébrer le 2e anniversaire de notre marche des 70.000 du dimanche 27 janvier 2019, et faire le bilan de plus de deux ans de mobilisations commencées, notamment avec le chanteur Getch, Greta Thunberg et le climatologue Jean-Pascal van Ypersele“, indique l’organisation.

Au cours de la manifestation, “nous avons fait le point sur les avancées climatiques à tous les niveaux de pouvoir, en donnant notre avis en tant que citoyens, et en donnant la parole aux autres acteurs de ces changements“.

Sur place, on retrouvait également des activistes d’organisations (CAN Europe, Greenpeace, etc), ainsi qu’Olivier De Schutter (rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté) et la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo).

Interview réalisée sur place de Kim Lê Quang, activiste pour Rise for Climate

■ Interview et images d’Arnaud Bruckner et Camille Dequeker, avec Stéphanie Mira