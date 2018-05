Ring de Bruxelles : un accident provoque de longues files à Wezembeek-Oppem (photos)

Un accident provoque actuellement de gros embarras de circulation sur le Ring extérieur et le Ring intérieur, à hauteur de Wezembeek-Oppem.

Cet accident implique un camion et une voiture, dont le conducteur a dû être désincarcéré. Le centre flamand du trafic confirme que seule la bande de gauche est actuellement disponible sur le ring extérieur et le ring intérieur, ce qui provoque des files importantes : près d’une heure de file vers Waterloo et près de 45 minutes en direction de Zaventem.

Photos : BX1