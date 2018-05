Le RGPD permettra-t-il aux étudiants d’emporter une copie physique de leurs examens ? Réponse dans #M

Alors que le nouveau RGPD ou Règlement général sur la protection des données entre en vigueur ce vendredi 25 mai, Maxime Mori, de la Fédération des Étudiants Francophones (FEF), et Julien Nicaise, de l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares), font le point sur de possibles répercussions.

Alors que les étudiants peuvent consulter leurs copies d’examen, la FEF souhaite aller un cran plus loin et que ceux-ci puissent de façon encadrée emporter une copie de ceux-ci. “Ce qu’on aimerait bien aussi, c’est que soit reconnu l’aspect pédagogique puisque un étudiant qui bénéficie de sa copie d’examen pourrait justement voir quelles étaient ses erreurs pour pouvoir y remédier”, explique Maxime Mori. “Finalement, qu’on le veuille ou non, ces consultations se font dans l’ensemble des universités et des hautes écoles sans trop de difficultés à ma connaissance. Ici, ce que demandent les étudiants, c’est de pouvoir repartir avec leur copie. Et c’est ça qui fait débat évidemment”, indique Julien Nicaise.

Certaines hautes écoles autorisent désormais leurs étudiants à repartir avec une copie de leurs examens, tandis que d’autres restent farouchement opposées au principe. Selon Maxime Mori, le nouveau RGPD renforce les étudiants dans leur demande. “L’examen est considéré comme une donnée personnelle. Cela renforce notre interprétation. Soit on attend que se fasse un cas de jurisprudence qui contraigne les écoles, ce qui est loin d’être notre objectif, soit on peut dialoguer sereinement pour mettre ça en place”, indique-t-il. “On a déjà une législation relativement forte en Communauté française. Il y a en tout cas matière à rapprocher les points de vue. On a entendu certaines idées qui circulent aujourd’hui.

