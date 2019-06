Retrouvez la première édition des hub.awards à 20h en direct sur BX1

Pour la première fois, hub.brussels lance les hub.awards. Une soirée qui récompense les petites et moyennes entreprises innovantes. La cérémonie, qui aura lieu dans la prestigieuse salle Henry Le Boeuf à Bozar sera diffusée ce soir en direct sur BX1 dès 20h.

« Par innovation, il faut entendre tout ce qui peut impacter la société de manière positive en matière environnementale, sociale ou technologique. », explique la CEO Isabelle Grippa. « Il s’agit pour les entreprises de sortir du cadre afin d’améliorer l’existant. On qualifiera d’audacieuses toutes ces PME qui assument une vision, un concept, un positionnement alternatif et n’hésitent pas à prendre des risques”. La volonté des hub.awards est de soutenir les projets, avec une attention particulière au caractère durable et/ou éthique. L’ancrage bruxellois des entreprises se matérialise pour sa part dans leur contribution au développement socio-économique de la Région ainsi qu’au renforcement de l’image et du rayonnement de Bruxelles sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

Un jury composé d’acteurs et actrices du monde de l’entreprise, tant privés que publics, départagera les candidat.e.s. En s’inscrivant aux hub.awards, toutes les entreprises seront également éligibles pour le Prix du public, qui a voté entre le 28 mai et le 10 juin. Les nommé.e.s et lauréat.e.s se verront offrir un package comprenant de la consultance, de la visibilité médiatique et de la formation, auquel s’ajoutera, pour les lauréat.e.s, un prix d’une valeur de 10.000€ adapté à chaque catégorie en fonction des besoins de l’entreprise.

T.Dest / Image: hub.awards