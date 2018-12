Retour sur la carrière d’Hamza Fassi-Fihri, le vice-président du cdH, qui quitte la politique

A 42 ans, Hamza Fassi-Fihri a décidé de quitter la politique sereinement. Le député cdH bruxellois, réélu conseiller communal à la Ville en octobre dernier, a annoncé cette semaine son désir de se retirer de la politique.

En septembre dernier, le député bruxellois cdH était annoncé comme tête de liste aux élections communales à Bruxelles. Cette erreur interne au parti n’a pas joué sur sa décision de partir, ni ternit sa vision du cdH, nous confie-t-il.

Conseiller communal à la ville de Bruxelles, échevin, député régional, vice-président du cdH, chef de groupe du cdH au Parlement bruxellois… En 15 ans de carrière, l’homme aura occupé bien des fonctions. En 2014, Hamza Fassi-Fihri a suivi un cursus à la London School of Economics and Political Science. C’est à la suite de cette formation qu’il envisage un autre avenir professionnel et l’homme a déjà quelques idées de reconversion en tête: “Ca va rester dans l’action publique. J’ai toujours été intéressé par ça, que cela soit les ONG, la consultance pour l’administration publique, les organisations internationales, dans la société civile, il y a plein de moyens de faire de la politique autrement”, explique Hamza Fassi-Fihri.

Hamza Fassi-Fihri quittera la vie politique à la fin de son mandat, mais il n’exclut pas d’y revenir dans dans quelques années.

Reportage de Jean-Michel Herbint et Camille Dequeker