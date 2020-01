Retard de paiement au CPAS de Schaerbeek : une cellule de crise pour traiter plusieurs centaines de paiements en retard

Une réunion avait lieu hier au CPAS de Schaerbeek au sujet des retards de paiement évoqués la semaine dernière. De nombreuses personnes n’avaient en effet pas reçu leur revenu d’intégration depuis le mois de novembre, en raison d’un dysfonctionnement informatique mais aussi un manque de personnel.

La réunion était très constructive, nous explique la présidente du CPAS, Sophie Querton. La rencontre a ainsi permis de connaître des chiffres non encore récoltés jusqu’ici et de pointer les difficultés du CPAS, en raison notamment d’un taux d’absentéisme très élevé. Et les chiffres fournis par l’administration sont inquiétants : ils font état de plusieurs centaines de paiement en retard. “Nous n’avons pas attendu cette réunion pour agir“, poursuit Sophie Querton : “Depuis la semaine dernière une cellule de crise est activée pour répondre spécifiquement à la problématique des retards de paiements. ” Les revenus d’intégration dits “partiels” seront payés prioritairement

Des tensions sont apparues au CPAS de Schaerbeek depuis plusieurs semaines. Un grand nombre de personnes sont en burn-out et la charge de travail se reporte donc sur les employés présents.

Rédaction web