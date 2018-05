Restructuration Mestdagh: les syndicats n’ont pas été convaincus par les explications de la direction

Les responsables syndicaux de la CSC et de la FGTB sont sortis “sceptiques” et “pas convaincus” de la réunion du conseil d’entreprise extraordinaire organisée jeudi avec les responsables du groupe Mestdagh. Au cours de cette rencontre, il fut question, selon les représentants des travailleurs, du nouveau plan commercial voulu par le groupe, et notamment de l’ouverture du dimanche souhaitée pour les magasins intégrés Carrefour Market Groupe Mestdagh.

Depuis le 7 mai, syndicats et direction du groupe Mestdagh sont engagés dans une procédure Renault, dont la phase d’information a officiellement débuté jeudi avec des échanges sous forme de questions-réponses.

“Sur la cinquantaine de questions au programme, nous en avons abordé une trentaine“, a indiqué Evelyne Zabus, permanente CSC. Pour Myriam Delmée, vice-président du Setca en charge du commerce, la direction a fait preuve de transparence avec un “ban patronal présent en nombre“.

Les explications au sujet du plan commercial n’ont pas convaincu les syndicats. Les chiffres présentés en appui de l’intention de la direction de désormais ouvrir les magasins le dimanche sont peu convaincants, selon eux.

“Ils s’appuient sur le chiffre d’affaires réalisé par des magasins franchisés qui ouvrent le dimanche dans un environnement où ils sont seuls”, a relevé Myriam Delmée. D’après la responsable syndicale, les conditions seraient très différentes avec une ouverture généralisée le dimanche. “Rien ne dit en outre que ce chiffre d’affaires ne comprend pas des achats déplacés du lundi au dimanche“, pointe-t-elle.

Belga