Que reste-t-il de Mai 68 ?

50 ans après les événements, que reste-il de ce souffle de libération et de révolte ?

L’esprit de Mai 68 est-il toujours là ? Force est de constater que cette liberté de parole est encore très présente: “La contestation est permanente sur ce qu’il se dit, sur ce qu’il se fait dans les universités” avance Andréa Rea, professeur en sociologie à l’ULB.

La liberté de parole qui a existé dans les années 60 a conduit à un certain nombre de dispositifs et de lois qui permettent aujourd’hui de reconnaître le droit des minorités:“Les femmes ont déjà des droits en 68 mais en terme de droits civils, tout n’est pas acquis ajoute Valérie Piette professeure d’histoire à l’ULB. Elles vont en obtenir de plus en plus dans les années 70.”

Une révolution culturelle se joue également en 68, à l’image des protest songs contre la Guerre du Vietnam ou encore dans les arts visuels.

Des protest songs qui ont un héritage aujourd’hui: “On voit ça en Turquie contre le régime d’Erdogan et en Angleterre contre le Brexit. C’est plus personnalisé et plus localisé à l’heure actuelle” explique Kurt Overbergh, directeur artistique à l’Ancienne Belgique.