Réserve européenne suite au Brexit : 26,2 millions d’euros pour Bruxelles

La Belgique va recevoir 324,1 millions d’euros de la part de l’Union Européenne, suite au versement de la première tranche de la réserve d’ajustement au Brexit.

En juillet dernier, lors des négociations du budget pluriannuel de l’UE (2021-2027), les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont prévu hors de ce budget une “réserve d’ajustement au Brexit”, destinée à compenser les pertes dues à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

Les États membres de l’UE se sont désormais entendus sur la répartition de cette réserve, dont la majeure partie sera versée dans le courant de cette année (soit 4,245 milliards d’euros). La deuxième tranche (près de 1,1 milliard d’euros) sera versée d’ici 2024.

Cette répartition tient compte des flux commerciaux avec le Royaume-Uni et de leur part relative avec les économies nationales. En outre, une correction est prévue pour les États les plus pauvre et un État ne pourra capter seul plus de 25% de la réserve, ni plus de 190 euros par habitant.

La Belgique recevra près de 325 millions d’euros dans le cadre de cette première tranche. Si la Flandre récupérera près de 200 millions d’euros en raison de ses rapports maritimes proches avec le Royaume-Uni, la Région bruxelloise comptera pour sa part sur un budget de 26,2 millions d’euros, nous confirme le cabinet du ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale Rudi Vervoort (PS). La Wallonie, pour sa part, bénéficiera de près de 92 millions d’euros.

Les eurodéputés de la commission du développement régional entendront la Commission européenne concernant cette répartition ce jeudi, avant le vote programmé d’ici la fin de la semaine.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq