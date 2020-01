Réseaux sociaux : les politiciens bruxellois s’adonnent au #DollyPartonChallenge

Si c’est la chanteuse américaine Dolly Parton qui a lancé ce challenge, plusieurs politiques bruxellois ont joué le jeu sur leurs réseaux sociaux. Arnaud Bruckner en parlait dans la chronique “La vie du web” dans Toujours Plus d’Actu sur BX1+.

Il s’agit du challenge auquel tout le monde s’adonne depuis quelques jours : quatre photos, une pour chaque réseau social, et avec chacune ses propres codes. Pour LinkedIn, on adopte une photo plutôt sérieuse, tandis que pour Facebook, on privilégie le casual. Pour Instagram, on tente la photo plus travaillée visuellement, et sur Tinder, on met ses plus beaux atouts en avant.

Lancé par la chanteuse Dolly Parton la semaine dernière, ce challenge est désormais repris par d’autres célébrités, et notamment des Bruxellois. Certains politiciens s’en sont d’ailleurs donnés à coeur joie.

La palme pour la ville de Bruxelles

Au niveau communal, c’est la Ville de Bruxelles qui obtient la palme : le bourgmestre et deux échevins se sont prêtés au jeu.

On découvre ainsi Philippe Close (PS) dans tous ses états : en costume cravate pour Linkedin, décontracté, la chemise ouverte, sur Facebook, au restaurant pour Instagram… et tenez vous bien, les deux pieds sur son bureau mayoral, et affublé de hautes chaussettes colorées pour Tinder. On est sûr qu’avec cette dernière photo, il devrait avoir beaucoup de succès sur l’appli de rencontre.

Toujours à Bruxelles-ville, les échevins Fabian Maingain (DéFI) et Benoît Hellings (Ecolo) se sont aussi prêtés au jeu. S’ils ont tout deux réutilisé leurs photos de campagne pour Linkedin, on découvre Fabian Maingain au milieu de lampes colorées pour Instagram, et Benoît Hellings affublé d’un casque de chantier pour Facebook.

Au Parlement régional, on privilégie les animaux

Toujours chez les écologistes, mais régionaux cette fois, la députée Margaux De Ré a partagé quatre photos de son chat.

Son collègue libéral David Weytsman a lui opté pour des clichés de son chien.

On n’est pas sûr que c’est vraiment jouer le jeu, mais les photos restent très sympas.

Une présidente de parti et des ministres jouent aussi le jeu

Une qui a, par contre, vraiment joué le jeu, c’est Rajae Maouane, co-présidente d’Ecolo. On la découvre sérieuse sur Linkedin, cheveux au vent pour Facebook, le regard tendre pour Tinder et la bouche pleine, en train de manger, sur Instagram.

Enfin, au niveau ministériel, seuls Barbara Trachte et Sven Gatz participent au challenge. Avec une photo de campagne accompagnée du slogan « Qu’est-ce qu’il fait chaud » pour le Tinder de Barbara Trachte, tandis que son collègue Sven Gatz se dévoile en maillot de bain sur une bouée crocodile.

