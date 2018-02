Serpents (non venimeux), araignées, tortues, lézards : le magasin Repti’shop vend des animaux de compagnie plutôt inhabituels. Ouvert par un passionné, il propose 160 terrariums et propose des conseils et soins spécialisés. L’objectif est aussi de court-circuiter le commerce illégale de reptiles.

Une vétérinaire assure des contrôles réguliers pour vérifier que les animaux sont bien traités.

– Reportage d’Alexis Gonzales et Thierry Duboquet