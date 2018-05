La reprise du restaurant Aux Armes de Bruxelles conclue ce mercredi avec Chez Léon

La signature des conventions pour la reprise de la brasserie Aux Armes de Bruxelles, située dans le quartier historique de l’Ilot Sacré, doit être signée mercredi avec Rudy Van Lancker, le patron du restaurant Chez Léon, a-t-on appris mardi d’une source proche du dossier.

Pour rappel, une douzaine de restaurants gérés par les frères Beyaz ont récemment été déclarés en faillite. La désignation de ce repreneur pour la brasserie Aux armes de Bruxelles, pressentie depuis quelques semaines, avait été annoncée vendredi par le journal L’Écho. Selon ce dernier, l’offre de Rudy Van Lanckerde, si elle n’était pas la plus élevée, avait le mérite de garantir la reprise de tous les travailleurs.

Les propositions faites ont été exposées lundi aux employés, qui y adhèrent à une très large majorité. “Rudy Van Lancker est sûrement un des plus corrects patrons dans l’horeca à Bruxelles”, estime un des représentants des travailleurs. “Il y a plus de 100 travailleurs au restaurant Chez Léon. Ils sont tous à temps plein. Ils sont payés avec un pourcentage de la recette. Sa gestion est totalement transparente et il transmet toutes les informations. C’est un Bruxellois qui honore Chez Léon une tradition familiale”.

Avec Belga – Photo : capture BX1