“Rendez-vous au jardin” à Uccle : à la découverte des espaces verts et des jardins privés

Ce week-end se tient, à Uccle, le première édition bruxelloise de l’événement européen “Rendez-vous au jardin”.

Les passionnés ont ainsi l’occasion de découvrir la diversité et la richesse du patrimoine vert d’Uccle, et de rencontrer les jardiniers, botanistes et propriétaires qui s’en occupent.

Des jardins privés ont ouvert leurs portes, pour se dévoiler le temps du weekend.

Une série d’animations ont également eu lieu dans les parcs communaux, comme le Wolvendael, le Keyenbempt, Fond’Roy, le Jardin du Chat, la Ferme Rose, ainsi que le cimetière du Dieweg, le musée Van Buuren, les bibliothèques Le Phare et du Centre, l’institut Bruno Lussato & Marine Fédier et le Moulin du Nekkersgat. On y trouvait, par exemple, des labyrinthes végétaux, des expositions, des lectures, des ateliers créatifs, et des concerts, mais aussi des découvertures de potagers et de plantes médicinales.

“Allier culture et nature, valoriser notre patrimoine et faire découvrir des lieux méconnus dans Uccle, tout en nous adressant à tous les publics est un parti que nous avons réussi. Nous avons également réuni autour de nous de très nombreux partenaires dont le CIVA et des institutions culturelles locales avec grand bonheur“, explique l’échevine en charge de la culture, Perrine Ledan (Ecolo).

Une pépinière citoyenne a également été inaugurée, “un projet collectif qui a pour objectif de planter des arbres fruitiers en ville“, indique la commune.

L’événement était prévu en juin dernier, mais avait été annulé. Une série de visites sont en accès libre, d’autres nécessitaient une réservation obligatoire.

