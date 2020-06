Rencontre avec Zwangere Guy : le rappeur revient avec nous sur cette période de crise

Alors que les phases de déconfinement se poursuivent, les artistes restent toujours dans le flou quant à leur avenir. Sorties d’album postposées, concerts annulés ou reprogrammés, c’est le cas d’un des plus célèbres rappeurs de la capitale, Zwangere Guy, membre du collectif Stikstof. Rencontre dans son studio d’enregistrement dans le centre-ville.

C’est un des rappeurs incontournables de ces dernières années à Bruxelles, il devait faire trois fois l’AB en mars-avril et Couleur Café fin juin, et plus des dizaines d’autres concerts.

■ Reportage de Pierre Beaudot