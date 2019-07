Renaud Witmeur va devenir le premier patron de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Renaud Witmeur va quitter la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, pour être désigné à la tête de Wallonie-Bruxelles Enseignement, nouvel organisme public en charge de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Selon La Libre et L’Écho, Renaud Witmeur sera désigné ce mercredi comme administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Cet organisme public a été créé en février 2019 et est chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette structure a été créée suite à la scission des pouvoirs organisateurs et régulateur, votée par le Parlement de la FWB lors de la dernière législature.

Wallonie-Bruxelles Enseignement sera ainsi chargé de 500 établissements, près de 25.000 membres du personnel et 150.000 élèves.

Renaud Witmeur n’est pas un inconnu dans le monde politique. L’homme a été chef de cabinet de Rudy Demotte lorsque ce dernier était ministre-président de la Région wallonne jusqu’en 2013 et a dirigé depuis lors la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. Son passage à Wallonie-Bruxelles Enseignement ne devrait toutefois pas se faire avant la fin de l’année, le temps de lui trouver un successeur à la Sogepa, rapporte L’Écho.

