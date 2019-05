Relais mondiaux : malgré le forfait Kevin Borlée, les Tornados restent confiants avant Yokohama

Kevin Borlée, le vice-champion d’Europe du 400 mètres, doit déclarer forfait pour les Relais Mondiaux d’athlétisme de Yokohama, samedi et dimanche au Japon, a confirmé Jacques Borlée, son père, entraîneur et coach, mardi à l’agence Belga. L’habituel dernier relayeur des Belgian Tornados, champions d’Europe du 4X400 m l’été dernier à Berlin, s’est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Actuellement en stage d’entraînement à Mito, au Japon, il s’envolera mercredi à destination de la Belgique afin de consulter un médecin.

“Il faisait un peu froid“, a expliqué Jacques Borlée à Belga. “Kevin avait des soucis depuis quinze jours. Mais il n’est pas trop touché. On ne veut prendre aucun risque. C’est dommage parce qu’il était dans une super forme depuis trois semaines. Il va sans doute manquer sa première finale avec les Tornados (il a couru les 22 premières et remporté 11 médailles, ndlr).”

Son jumeau Jonathan connaît aussi un peu de souci aux ischios, “davantage du côté tendineux (Kevin l’est au niveau des fascias, ndlr)”, a précisé son coach et père. Sa participation n’est, elle, pas remise en cause. “Les jumeaux ont leur âge (31 ans, ndlr) et on étudie comment faire pour qu’à l’avenir ils puissent continuer à se donner à fond tout en préservant leurs ischios. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, la bonne solution“, a encore confié Jacques Borlée qui demeure confiant malgré la perte de son dernier relayeur qui a forgé de nombreux exploits dans l’histoire des Tornados. “En arrivant ici au Japon et après avoir vu la liste des engagés, j’étais persuadé que nous pouvions monter sur la ‘boîte’. Là on a perdu un de nos fers de lance, mais je reste confiant. On peut faire quelque chose d’intéressant.”

Les tests des autres Tornados se sont révélés très bons ce qui n’est pas étranger à l’optimisme de Jacques Borlée. Il dispose encore de cinq coureurs : ses fils Jonathan et Dylan, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden et Julien Watrin, pour aller chercher un billet en vue des championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre). Il faut à cet effet figurer dans le Top 10 des ces Relais Mondiaux au Japon.

Belga