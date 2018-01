La Région bruxelloise n’aura bientôt plus de terrain pour former les motards

Il n’y en avait déjà plus qu’un à Bruxelles, un endroit pour former les apprentis motard. Bruxelles n’en aura bientôt plus. Et aucune piste n’est actuellement sur la table pour le remplacer.

Le terrain de Neder-Over-Hembeek qui appartient à l’entreprise privée Euroveiling a été échangé avec la Ville de Bruxelles, qui y a commencé la construction d’une école, l’endroit ne pourra donc plus servir pour les motards, il disparaîtra d’ici l’été.

Quelle piste pour l’ESCAM, qui forme à la conduite ? Pour l’instant aucune… Les candidats devront se former en Flandre ou en Wallonie.