La Région bruxelloise inaugure son guichet unique pour chercheurs d’emploi

La Région bruxelloise a inauguré ce lundi la Cité des métiers, qui consiste en un guichet unique et bilingue d’information et d’orientation visant à répondre au manque de qualification des chercheurs d’emploi.

“Choisir son orientation, trouver une formation ou un emploi, oser la mobilité ou créer son activité: voilà cinq thématiques abordées par la Cité des métiers via les activités collectives, le conseil individuel ou les ressources documentaires. C’est une nouvelle dynamique qui se met en place et qui vise à rassembler la formation, l’emploi, l’économie et aujourd’hui, l’enseignement ! Le tout en valorisant les métiers tant auprès des chercheurs d’emploi qu’auprès du monde enseignant”, a notamment déclaré ce lundi le ministre bruxellois de l’Emploi Didier Gosuin (Défi), lors de l’inguration de la Cité des métiers.

La Cité des métiers de Bruxelles, qui réunit une équipe de 66 experts de Bruxelles Formation, d’Actiris ou encore du VDAB dans la Tour Astro à Madou, est censé devenir le point de repère de la vie professionnelle de tous les Bruxellois. Trois modalités de services sont offertes: un espace de ressources, des entretiens individuels, mais aussi une programmation variée d’activités individuelles et collectives. Le budget octroyé à l’institution pour sa première année d’existence s’élève à 4.697.722,53 €, pris en charge à 52% par Actiris, 43% par Bruxelles Formation et 4,5% par le VDAB Brussel.

Plus d’infos sur www.citedesmetiers.brussels.

J. Th.