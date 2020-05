Refuge pour animaux : les demandes d’adoptions explosent

Les refuges pour animaux voient les sollicitations pour des adoptions s’envoler. Conséquence sans doute en partie du sentiment d’isolement de certaines personnes, renforcé par les mesures de confinement.

A la Croix Bleue, à Forest, les adoptions ont augmenté de 30% par rapport à la période précédant la pandémie. Les chiens sont les animaux les plus recherchés. “Sur le site de Bruxelles, il n’y en a quasiment plus“, relève Mortimer Van der Meeren, le responsable. Sans doute en partie parce que les propriétaires de chiens avaient la possibilité de sortir plus facilement, pour promener leur animal.

“Il s’agit dans bien des cas d’un remède contre la solitude“, explique encore le responsable de la Croix Bleue, qui précise que les conditions d’adoption sont restées identiques et n’ont pas été assouplies en raison de la situation.

Veeweyde confirme que les demandes sont en nette augmentation mais compte tenu des mesures de sécurité, le parcours est plus long et plus lent. En effet, seuls quatre rendez-vous par jour sont autorisés avec les candidats adoptant. “Mais l’agenda est rempli jusqu’à mi-juin“, précise Ludivine Nolf, porte-parole de Veeweyde. Des demandes liées à la solitude ? “Pas uniquement“, répond-elle. “Le fait que les gens sont davantage chez eux et plus disponibles est une motivation également.”

