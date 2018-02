Record en vue pour la 37ème édition des 24 heures de Picorchamps

La 37ème édition des 24h heures de Picorchamps s’est déroulée les vendredi 16 et samedi 17 février de 17h à 17h. Au total, 8 bolides se sont affrontés nuit et jour afin de battre le record de kilomètres parcourus lors de la 30ème édition.

C’est en 1981 que les pionniers de la 34ème unité des scouts ont décidé d’organiser une course de voitures sur un circuit dans une des caves du Collège Saint-Pierre.

Aujourd’hui, cet événement se déroule dans une salle plus grande et près de 120 pilotes se relayent pour piloter des voitures de type Mc Laren F1 Gtr sur un circuit long de +/-60 mètres. Mécaniciens, directeurs de course, équipe technique, tous auront pour but de rendre la course trépidante jusqu’à la dernière minute et ceci dans le strict respect des règles établies.