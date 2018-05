Rassemblement pour Mawda : près d’un millier de personnes accrochent des vêtements d’enfants sur la place Poelaert

Un nouveau rassemblement pour la mémoire de Mawda, cette fille de 2 ans tuée par une balle perdue lors d’une course-poursuite avec la police, a été organisé ce mercredi à Bruxelles, sur la place Poelaert. Selon la police, entre 500 et 600 personnes étaient présentes.

Devant le Palais de justice de Bruxelles, des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre la politique d’immigration du gouvernement fédéral. Elles ont accroché des vêtements d’enfants pour rappeler la petite Mawda. La manifestation a été organisée par la Coordination Semira Adamu, du nom de cette jeune réfugiée nigériane de 20 ans décédée par asphyxie suite à une intervention de gendarmes belges lors de son expulsion, en 1998. “Le meurtre de Mawda a été rendu possible par la politique d’immigration de l’Europe appliquée par le gouvernement Michel. Et c’est la même politique, et l’idéologie nauséabonde qui la sous-tend qui, il y a 20 ans, avait rendu possible le meurtre de Sémira Adamu”, explique le collectif.

Ce rassemblement se poursuivra en soirée, de 22h00 à 23h00, avec une veillée aux flambeaux dans le centre de Bruxelles.

Il s’agit de la troisième manifestation organisée pour Mawda après la manifestation menée par le MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) vendredi dernier à Bruxelles, et le rassemblement du comité Migrations Libres lundi à Liège.

■ Duplex de Michel Geyer et Thierry Dubocquet.