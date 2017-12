Rassemblement pour la démission de Theo Francken ce samedi à Bruxelles-Central

Plusieurs associations et groupements de citoyens ont lancé un appel à un rassemblement pour protester contre la politique migratoire du secrétaire d’État Theo Francken et demander sa démission.

“Soyons + que 10 ! Francken, quitte le gouvernement !” le nom de l’événement Facebook donne le ton. Après l’échec du rassemblement organisé en soutien à Theo Francken, ses opposants invitent à un rassemblement ce samedi dès 11h devant la gare centrale.

►Relire : la manifestation de soutien à Theo Francken a rassemblé 10 personnes

Parmi les organisateurs on retrouve les jeunes anticapistalistes, le MRAX, Code Rouge ou encore la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, ils souhaitent rassembler des centaines de personnes, sur Facebook, plus de 650 personnes annoncent leur participation, près de 3.000 autres se disent “intéressées”.

Un autre rendez-vous est prévu 15 jours plus tard, le samedi 13 janvier 2018, à la gare du Nord, “nous viendrons en nombre et en manifestation vérifier si l’ordre a été exécuté. Si tel n’est pas le cas, nous aviserons des moyens nécessaires pour en finir avec ce ministre odieux, cette politique inhumaine et ce gouvernement sans scrupules” annoncent les organisateurs.

Photo : Belga