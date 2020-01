Rassemblement contre le déploiement de la 5G samedi à Bruxelles

Le collectif stop5G.be organisera samedi un rassemblement “revendicatif et informatif” dans le cadre de la journée mondiale contre le déploiement de la technologie 5G (5e génération des normes de la téléphonie mobile), annonce-t-il jeudi dans un communiqué. La manifestation prendra ses quartiers place de l’Albertine, dans le centre de la capitale, de 13h00 à 16h00.

Dans son communiqué, le collectif liste les nombreuses conséquences négatives, parmi lesquelles l’importante pollution électromagnétique générée par la 5G, qui s’ajoutera à celle déjà existante qui constitue à l’heure actuelle “un problème de santé publique largement dénié par les autorités de santé”.

Stop5G.be s’interroge en outre sur les effets négatifs de la prolifération numérique sur le bien-être personnel, le bien vivre collectif mais aussi sur l’environnement électromagnétique naturel de la Terre. “Le bilan énergétique et climatique de la 5G s’annonce désastreux, mais la consommation énergétique des nouvelles technologies (…) n’est qu’un aspect de leur impact environnemental”, relève encore le collectif, qui pointe également le fait que le recyclage des composants électroniques est difficile, voire impossible.

“La 5G voulue par les industriels des télécommunications et du numérique et promue par nos gouvernements est une menace injustifiable pour notre santé et celle de tous les êtres vivants”, conclut le collectif. “Elle va à l’encontre d’une politique écologiquement responsable et des objectifs affichés par l’Union européenne et les signataires de l’accord de la COP21 en 2015 en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle ne respecte pas non plus l’accord sur la protection de la biodiversité signé par 190 pays en 2010 à Nagoya.”

Belga – Photo: Jonas Hamers