Rappeler les pré-retraités pour lutter contre la pénurie d’enseignants? “C’est absurde”, estime Joëlle Maison (Défi)

L’échevine de l’Instruction publique d’Uccle estime qu’il faut plutôt redonner de l’enthousiasme aux potentiels professeurs.

Remettre les professeurs qui ont pris un aménagement de fin de carrière pour lutter contre la pénurie d’enseignants est-il une bonne idée? Le moins que l’on puisse dire, c’est que la proposition de la ministre francophone de l’Enseignement Marie-Martine Schyns (CDH) n’enthousiasme pas l’échevine de l’Instruction publique d’Uccle Joëlle Maison (Défi). “Exhumons les morts tant qu’on y est. C’est tout a fait absurde. Les profs qui ont pris une mise à la pension prématurée partielle n’ont plus envie d’enseigner“, explique la députée bruxelloise, “Ca fait longtemps qu’on s’attend à cette pénurie“. Selon l’échevine, il faut par exemple simplifier l’enseignement. “Il y a trois statuts pour trois réseaux. L’ancienneté ne permettra pas à un enseignant de travailler dans un autre réseau“, déplore-t-elle. Elle plaide aussi pour redonner de l’enthousiasme aux potentiels professeurs: “Donnons aux jeunes profs l’assurance d’avoir au moins une année de travail sans devoir bouger dans tous les sens.”

L’échevine d’Uccle déplore également l’absentéisme dans les écoles belges et bruxelloises. “Neuf demi-jours d’abscence permis au maximum, c’est mieux qu’avant mais c’est toujours trop (…) Et quand ils sont dépassés, sur le terrain, les parents sont avertis mais il y a très peu de suites“, regrette-elle. Sur le dossier, “il faut plus de concertation entre la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les signaux d’alerte doivent pris en compte baeucoup plus rapidement“.

Joëlle Maison se dit par ailleurs contre l’abaissement de l’obligation scolaire à 16 ans, comme proposé par Pierre-Yves Jeholet (MR): “C’est un très mauvais signal, il prend le raisonnement à l’envers.”

T.D.