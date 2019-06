Rail : circulation interrompue entre les gares de Jette et Opwijk suite à plusieurs colis suspects

La circulation des trains a été interrompue entre Jette et Opwijk, ainsi qu’entre Jette et Dendermonde vers 12h40, sur ordre de police, suite à la découverte de plusieurs colis suspects, à la gare de Jette, non loin du bois du Laerbeek. Une opération de déminage est en cours, nous confirment le porte-parole de la SNCB et la police fédérale.

Des bus-navettes ont été affrétés pour transporter les usagers.

Par voie de conséquence, des retards sont à prévoir dans l’après-midi sur d’autres lignes.