Rachid Madrane : “Il est possible d’avoir un gouvernement soutenu par diverses majorités selon les dossiers”

Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.

Concernant le rapport rendu ce mardi matin à la Première ministre Sophie Wilmès (MR) par le président du PS Paul Magnette et le président du sp.a Conner Rousseau en vue de prochaines négociations au fédéral, Rachid Madrane estime que leur travail “était de longue haleine” et “nécessaire pour assurer un plan de relance”. “Il est tout à fait possible d’avoir un gouvernement de plein exercice qui est soutenu selon les dossiers par différentes majorités. Cela existe aussi dans d’autres pays européens, comme en Espagne”, affirme l’élu socialiste, concernant la possibilité qu’un nouveau gouvernement minoritaire soit mis en place suite à ces discussions.

Concernant le travail au Parlement bruxellois, Rachid Madrane salue le fait que le parlement régional a pu poursuivre ses travaux en commissions et en séances plénières, même à distance. “Je suis favorable à utiliser la technologie quand c’est nécessaire, mais dans la mesure du possible, on doit retrouver le chemin de l’hémicycle et des commissions, pour du travail ‘en direct'”, explique-t-il.

Les pouvoirs spéciaux au gouvernement bruxellois se terminent le 19 juin prochain, et le président du Parlement bruxellois ne voit pas “pourquoi on prolongerait ces mesures”. “Ces pouvoirs spéciaux ne sont plus nécessaires”, dit-il. Il confirme que des demandes de lancement d’une commission d’enquête ou de commission spéciale autour de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 ont bien été émises et pourraient encore être émises ces prochains jours. “L’objectif n’est pas de faire tomber de tête, mais de réfléchir sur la manière globale dont la situation a été gérée”, ajoute Rachid Madrane.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.